Уникальный российский прибор для исследований солнца начал работу

В Бадарах, национальном гелиогеофизическом комплексе Российской академии наук, введён в эксплуатацию уникальный многоволновой радиогелиограф для фундаментальных исследований Солнца. Этот проект, реализованный Институтом солнечно-земной физики СО РАН, является безаналоговым объектом, предназначенным для изучения процессов в системе Солнце — Земля.

Основная цель прибора — проведение фундаментальных исследований, но также он может применяться для практических задач, таких как прогнозирование негативных явлений, вызванных солнечной активностью, и их влияния на техносферу Земли. Радиогелиограф охватывает широкий диапазон от 3 до 24 ГГц и позволяет наблюдать и прогнозировать процессы в глобальной системе Солнце — Земля.

Этот инструмент уже продемонстрировал выдающиеся результаты, включая возможность получения изображений Солнца в диапазоне, ранее неисследованном другими устройствами. Проект также включает строительство телескопа, лидара и радаров на Малом море, создание нагревного стенда под Ангарском и центра обработки данных в Иркутске. Он является частью обширной программы изучения космического пространства и влияния солнечной активности на Землю.