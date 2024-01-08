Unistellar представила новые телескопы с технологией Multi-Depth

В серии телескопов Odyssey использована инновационная технология Multi-Depth, которая обеспечивает точную фокусировку как на близких, так и на отдаленных небесных объектах. Это свойство позволяет без труда переключаться от наблюдения за Луной к изучению туманностей без потери четкости.

Телескопы используют передовое разрешение сенсоров для ярких, маленьких объектов, и методы объединения пикселей для сбора света с более крупных, тусклых небесных тел. Эта технология обеспечивает четкие и детальные изображения даже в условиях недостаточного освещения.

Генеральный директор Unistellar, Лоран Марфизи, назвал новую серию «сверхмощной», предлагая пользователям возможность совершать космические путешествия через окно дома.