Unistellar представила новые телескопы с технологией Multi-Depth

Unistellar представила новые телескопы с технологией Multi-DepthКоторая обеспечивает четкость объектов
Unistellar представила новые модели телескопов — Odyssey и Odyssey Pro. Эти технологичные разработки дадут возможность максимально упростить процесс изучения вселенной.
В серии телескопов Odyssey использована инновационная технология Multi-Depth, которая обеспечивает точную фокусировку как на близких, так и на отдаленных небесных объектах. Это свойство позволяет без труда переключаться от наблюдения за Луной к изучению туманностей без потери четкости.
Телескопы используют передовое разрешение сенсоров для ярких, маленьких объектов, и методы объединения пикселей для сбора света с более крупных, тусклых небесных тел. Эта технология обеспечивает четкие и детальные изображения даже в условиях недостаточного освещения.
Генеральный директор Unistellar, Лоран Марфизи, назвал новую серию «сверхмощной», предлагая пользователям возможность совершать космические путешествия через окно дома.