Наука и технологии
Опубликовано 21 августа 2024, 07:03
1 мин.

Unitree показала, как ее робот за 1.5 млн рублей умеет прыгать и танцевать

Артистично
Unitree Robotics, известная своими четырёхногими роботами, представила новую версию своего гуманоидного детища G1, стоимостью около 1.5 млн рублей.
Unitree показала, как ее робот за 1.5 млн рублей умеет прыгать и танцевать
© YouTube

В последнем видеоролике робот продемонстрировал свои впечатляющие способности, включая прыжки, танцы и преодоление препятствий.

G1, который ранее считался опытной платформой, теперь готов к массовому производству. Разработчики внесли значительные улучшения в производительность и внешний вид устройства.

Видео показывает, как G1 ловко прыгает, крутится, поднимается по лестницам, избегает падений и даже уверенно справляется с различными преградами.

Робот оснащен системой 3D LiDAR, камерой RealSense для определения глубины, а также шумоподавляющими микрофонами для распознавания голосовых команд.

Его аккумулятор ёмкостью 9000 мАч обеспечивает до двух часов работы на одном заряде, а движение контролируется 23 степенями свободы в суставах.

Источник:YouTube
Автор:Булат Кармак
Теги:
#видео
,
#робот