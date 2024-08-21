Unitree показала, как ее робот за 1.5 млн рублей умеет прыгать и танцевать

Опубликовано 21 августа 2024, 07:03
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Unitree показала, как ее робот за 1.5 млн рублей умеет прыгать и танцеватьАртистично
Unitree Robotics, известная своими четырёхногими роботами, представила новую версию своего гуманоидного детища G1, стоимостью около 1.5 млн рублей.
В последнем видеоролике робот продемонстрировал свои впечатляющие способности, включая прыжки, танцы и преодоление препятствий.
G1, который ранее считался опытной платформой, теперь готов к массовому производству. Разработчики внесли значительные улучшения в производительность и внешний вид устройства.
Видео показывает, как G1 ловко прыгает, крутится, поднимается по лестницам, избегает падений и даже уверенно справляется с различными преградами.
Робот оснащен системой 3D LiDAR, камерой RealSense для определения глубины, а также шумоподавляющими микрофонами для распознавания голосовых команд.
Его аккумулятор ёмкостью 9000 мАч обеспечивает до двух часов работы на одном заряде, а движение контролируется 23 степенями свободы в суставах.