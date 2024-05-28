Unitree создала «бюджетного» робота-гуманоида G1 за 16 000 долларов

Однако есть и оговорки. Хотя в промо-ролике показано, как G1 стоит, ходит и даже бегает, его движения не самые «утонченные», отмечают эксперты. Прочность, похоже, является сильной стороной, так как робот не боится ударов ногами и руками.

Рост G1 составляет всего около 130 см. Хотя робот может выполнять такие базовые задачи, как переворачивание куска хлеба, для того чтобы дотянуться до шкафов ему, скорее всего, потребуется табурет. Такой низкий рост также вызывает вопросы о его пользе в реальном мире.

Еще одна причина скепсиса — руки G1. Рекламные материалы изображают робота как с функциональными трехпалыми захватами, так и с нефункциональными перчатками. И если учитывать, что уже есть намеки на более дорогую версию «G1 EDU», возможно, именно она будет оснащена трехпалыми захватами и тактильными датчиками для более деликатного управления.