Universal и Warner Music приблизились к заключению сделок по лицензированию ИИ

Основное внимание уделяется вопросам использования музыкальных произведений для создания треков с помощью ИИ и обучения больших языковых моделей. Предполагается, что модели оплаты будут аналогичны тем, что применяются в стриминговых сервисах: каждый проигрыш трека будет приводить к микроплатежу. Это решение направлено на предотвращение ситуаций, подобных тем, что возникли в начале эпохи цифровой музыки, когда авторы и правообладатели не получали должного вознаграждения.

Использование генеративного ИИ в творческих индустриях привело к волне судебных исков, в которых артисты, авторы и правообладатели обвиняют ИИ-компании в использовании защищенного авторским правом материала без разрешения или компенсации для обучения своих моделей. В ответ на это Universal и Warner стремятся установить четкие и прозрачные условия лицензирования, чтобы обеспечить справедливое вознаграждение создателей контента.

Кроме того, обсуждаются меры по защите от несанкционированного использования ИИ для создания музыки, имитирующей голоса известных исполнителей. В частности, рассматривается внедрение технологий атрибуции, аналогичных YouTube Content ID, для отслеживания и контроля использования музыкальных произведений.