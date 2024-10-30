Universal Music создаст этичный ИИ для генерации музыки

Опубликовано 30 октября 2024, 01:301 мин.
Universal Music создаст этичный ИИ для генерации музыкиПартнерство с Klay Vision
Universal Music Group (UMG) объявила о новом партнерстве с компанией Klay Vision для разработки этичного искусственного интеллекта (ИИ), который будет генерировать музыку. Совместно они создадут крупномасштабную музыкальную модель под названием KLayMM, запуск которой ожидается в ближайшие месяцы.
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Основатель и CEO Klay Vision, Ари Атти, заявил, что они стремятся создать «следующих Битлов», используя технологию KLay. Модель будет работать в сотрудничестве с музыкальной индустрией и ее творцами, однако детали этого взаимодействия пока не раскрыты. Klay Vision нацелена сделать генерацию музыки с помощью ИИ более устойчивой и долгосрочной.
Основная цель партнерства — создать генеративные музыкальные модели, которые будут уважать авторские права и права на имя. Это значительно снизит угрозу для творцов и создаст новые возможности для креативности и монетизации прав на произведения.
Источник:The verge
Автор:Булат Кармак