Университет Мичигана разработал 3D-карту температур ядерного микрореактора

Опубликовано 28 июня 2024, 18:50
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Университет Мичигана разработал 3D-карту температур ядерного микрореактораДля мониторинга безопасности
Исследователи из Университета Мичигана разработали новый метод реконструкции 3D-карты температур внутри ядерного микрореактора в реальном времени. Этот метод, основанный на новой теоретической основе оценки базисных функций, позволяет улучшить мониторинг безопасности за счет точного анализа данных.
Результаты исследования, опубликованные в журнале Applied Mathematical Modelling, имеют широкие применения в области аналитики «больших данных», особенно для распределений высокого разрешения в 3D.
Ядерные микрореакторы, способные генерировать до 20 мегаватт тепловой энергии, представляют собой перспективное решение для независимой работы или интеграции в электросеть. Они могут использоваться для производства тепла или электроэнергии и открывают новые рынки для ядерной энергетики.
Одним из ключевых вызовов является обеспечение надежного мониторинга состояния реактора в реальном времени, особенно в условиях удаленных и труднодоступных регионов. Разработанные методы реконструкции температурных данных могут значительно улучшить этот процесс.