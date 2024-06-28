Университет Мичигана разработал 3D-карту температур ядерного микрореактора

Результаты исследования, опубликованные в журнале Applied Mathematical Modelling, имеют широкие применения в области аналитики «больших данных», особенно для распределений высокого разрешения в 3D.

Ядерные микрореакторы, способные генерировать до 20 мегаватт тепловой энергии, представляют собой перспективное решение для независимой работы или интеграции в электросеть. Они могут использоваться для производства тепла или электроэнергии и открывают новые рынки для ядерной энергетики.

Одним из ключевых вызовов является обеспечение надежного мониторинга состояния реактора в реальном времени, особенно в условиях удаленных и труднодоступных регионов. Разработанные методы реконструкции температурных данных могут значительно улучшить этот процесс.