Университет штата Аризона внедрит ChatGPT в свои учебные программы

Кайл Боуэн, заместитель главного информационного директора ASU, подчеркнул важность использования ChatGPT Enterprise для решения вопросов безопасности. Преподаватели университета, обладающие экспертизой в области искусственного интеллекта, будут активно участвовать в реализации генеративного ИИ на кампусе.

Университет начнет принимать проектные заявки от преподавателей и студентов с февраля. Предполагаемые применения включают в себя улучшение навыков письма в рамках композиционных классов и развитие мультимедийных историй на журналистских курсах.

Энн Джонс, вице-проректор по обучению студентов, высказала мнение о возможности использования чат-ботов в роли персональных репетиторов для студентов ASU. Университет, известный своей программой AI-акселератора и классами по инжинирингу, видит в учебных заведениях идеальную среду для тестирования генеративного ИИ.