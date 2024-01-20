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Наука и технологии
Опубликовано 20 января 2024, 00:45
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Университет штата Аризона внедрит ChatGPT в свои учебные программы

Объявлено о сотрудничестве
Университет штата Аризона (ASU) и OpenAI объявили о сотрудничестве, направленном на внедрение ChatGPT в учебные программы ASU. По заявлению университета, основное внимание будет уделено трем областям: улучшение успеваемости студентов, поддержка инновационных исследований и оптимизация организационных процессов при помощи ChatGPT Enterprise.
Университет штата Аризона внедрит ChatGPT в свои учебные программы

© Ferra.ru

Кайл Боуэн, заместитель главного информационного директора ASU, подчеркнул важность использования ChatGPT Enterprise для решения вопросов безопасности. Преподаватели университета, обладающие экспертизой в области искусственного интеллекта, будут активно участвовать в реализации генеративного ИИ на кампусе.

Университет начнет принимать проектные заявки от преподавателей и студентов с февраля. Предполагаемые применения включают в себя улучшение навыков письма в рамках композиционных классов и развитие мультимедийных историй на журналистских курсах.

Энн Джонс, вице-проректор по обучению студентов, высказала мнение о возможности использования чат-ботов в роли персональных репетиторов для студентов ASU. Университет, известный своей программой AI-акселератора и классами по инжинирингу, видит в учебных заведениях идеальную среду для тестирования генеративного ИИ.

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