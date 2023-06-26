Университет Тольятти получил лицензию на международное онлайн обучение

Тольяттинский государственный университет (ТГУ) зарегистрировал товарный знак newgenuniv — new generation university (университет нового поколения) для предоставления онлайн образования иностранным абитуриентам. Этот проект будет особенно интересен жителям стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Система образования предлагает полностью дистанционное обучение и сопровождение студентов от поступления до защиты диплома. Благодаря возможности асинхронного обучения студенты могут учиться в любом удобном для них месте и время.

ТГУ присоединился к Ассоциации азиатских университетов и активно работает над созданием единого азиатского образовательного пространства. В настоящее время университет запускает онлайн-программу бакалавриата «Разработка программного обеспечения» на английском языке в Индии. Эта программа может заинтересовать студентов, желающих освоить навыки программирования и получить высшее образование в сфере информационных технологий. Международный патент на бренд newgenuniv в Индии будет действовать до 7 марта 2033 года.

Платформа «Росдистант», созданная в ТГУ в 2015 году, уже привлекла около 3, 5 тысячи иностранных студентов из 26 стран. Российское образование в ТГУ стало популярным в русскоязычном сегменте международного рынка образования. В 2021 году ТГУ занял четвёртое место в России по количеству заочных студентов, согласно мониторингу эффективности вузов.