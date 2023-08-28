Университет в Казани полностью перешел на российский софт после ухода Microsoft

Казанский федеральный университет (КФУ) перестанет использовать программы Microsoft, но это не вызовет проблем в его функционировании. Вместо этого университет перейдёт на российские платформы и экосистемы, как заявили в пресс-службе университета.

По словам представителей КФУ, около 50 тысяч студентов оказались временно отрезаны от облачных почтовых ящиков Microsoft. Видеоконференции и учебные материалы тоже стали недоступны. Однако в университете подчеркнули, что они готовились к такой ситуации и уже с начала года начали тестировать российские платформы, такие как Яндекс 360 и Яндекс Облако.

Вместо использования MS Teams университет перейдёт на российскую платформу Webinar для взаимодействия вебинаров. Эти изменения были внедрены довольно быстро, и уже к началу сентября студенты смогут продолжить учёбу без значительных неудобств. Таким образом, КФУ решил проблему, связанную с отключением от программ Microsoft, и переходит на российские альтернативы.