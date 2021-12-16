Уолл-стрит загрязняет планету наравне с Россией

Об этом, ссылаясь на данные документа, сообщается в издании Bloomberg. Так, согласно данным специалистов, по результатами прошлого финансового года они проспонсировали выбросы углекислого газа в два миллиарда тонн — примерно столько же выбросов произвела вся Россия в тот же период.

Отмечается, что это негативное влияние для климата равноценно выбросам от 432 миллионов легковых автомобилей, проехавших в течение года. И это всего на 1% ниже, чем экологический ущерб, наносимый всей Россией. Более того, источники утверждают, что вред экологии от Уолл-стрит был бы еще выше, если бы в расчет бралась информация о выбросах, производимых цепочкой поставок компаний и клиентов.