Уолл-стрит загрязняет планету наравне с Россией

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Уолл-стрит загрязняет планету наравне с РоссиейЧто выяснилось в рамках исследования
Специалисты экологической организации Sierra Club и Center for American Progress поделились докладом, в котором раскрывается вред для окружающей среды, наносимый рядом крупнейших банков США и несколькими управляющими их активами компаний.
Об этом, ссылаясь на данные документа, сообщается в издании Bloomberg. Так, согласно данным специалистов, по результатами прошлого финансового года они проспонсировали выбросы углекислого газа в два миллиарда тонн — примерно столько же выбросов произвела вся Россия в тот же период.
Отмечается, что это негативное влияние для климата равноценно выбросам от 432 миллионов легковых автомобилей, проехавших в течение года. И это всего на 1% ниже, чем экологический ущерб, наносимый всей Россией. Более того, источники утверждают, что вред экологии от Уолл-стрит был бы еще выше, если бы в расчет бралась информация о выбросах, производимых цепочкой поставок компаний и клиентов.
Источник: Bloomberg