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Наука и технологии
Опубликовано 01 мая 2024, 14:29
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Упавший до $59 тысяч биткоин потащил вниз и другие токены

Снизилась и капитализация рынка
Среда, 1 мая, принесла держателям криптовалют не самые лучшие новости: BTC рухнул с $70-71 тысячи до $60 тысяч, на многих биржах — до $59 700, а в моменте даже до $57 тысяч.
Упавший до $59 тысяч биткоин потащил вниз и другие токены

© Ferra.ru

Падение биткоина составило 6%. Поэтому снижение стоимости BTC как главной криптовалюты и «цифрового золота» не прошло незамеченным и для других флагманских активов. Так, цена Ethereum снизилась на 6,4%, DOGE и SOL — на 8,8%. Активом с наименьшим падением оказалась криптовалюта XRP: курс монеты снизился на 2,3%.

Согласно данным сервиса CoinGecko, общая капитализация криптовалютного рынка уменьшилась до $2,32 трлн.

Источник:forklog
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#криптовалюта
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#биткоин
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#BTC