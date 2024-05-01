Упавший до $59 тысяч биткоин потащил вниз и другие токены

Падение биткоина составило 6%. Поэтому снижение стоимости BTC как главной криптовалюты и «цифрового золота» не прошло незамеченным и для других флагманских активов. Так, цена Ethereum снизилась на 6,4%, DOGE и SOL — на 8,8%. Активом с наименьшим падением оказалась криптовалюта XRP: курс монеты снизился на 2,3%.

Согласно данным сервиса CoinGecko, общая капитализация криптовалютного рынка уменьшилась до $2,32 трлн.