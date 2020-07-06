Упоминание новейшего процессора AMD Epyc Milan было найдено в сети задолго до анонса
Источник, обнаруживший упоминание, также подметил и то, что новый процессор EPYC будет построен на базе архитектуры Zen3. И даже несмотря на то, что точные характеристики нового процессора остались неизвестны, благодаря утечке мы можем увидеть частоты, на которых тестировались инженерные образцы CPU от AMD. Так, образец с кодовым названием 100-000000114-07_22 / 15_N работает на базовой частоте 1,5 ГГц, что, на самом деле, не так уж и много - обычно процессоры обладают куда большими показателями частот. Но важно понимать, что в свое время и инженерные образцы предыдущих поколений Epyc были замечены с такими частотами, а уже на релизе демонстрировали работу на полноценных 3,4 ГГц.
Напомним, что судя по ранее ходившим слухам, новые процессоры AMD могут быть представлены уже до конца 2020 года. При этом новинки должны будут выпускаться по нормам 7 нм+.