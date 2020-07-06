Упоминание новейшего процессора AMD Epyc Milan было найдено в сети задолго до анонса

Источник, обнаруживший упоминание, также подметил и то, что новый процессор EPYC будет построен на базе архитектуры Zen3. И даже несмотря на то, что точные характеристики нового процессора остались неизвестны, благодаря утечке мы можем увидеть частоты, на которых тестировались инженерные образцы CPU от AMD. Так, образец с кодовым названием 100-000000114-07_22 / 15_N работает на базовой частоте 1,5 ГГц, что, на самом деле, не так уж и много - обычно процессоры обладают куда большими показателями частот. Но важно понимать, что в свое время и инженерные образцы предыдущих поколений Epyc были замечены с такими частотами, а уже на релизе демонстрировали работу на полноценных 3,4 ГГц.