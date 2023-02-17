Употребление алкоголя беременными изменило форму лица будущих младенцев

В своей научной работе специалисты воспользовались технологиями искусственного интеллекта и глубокого обучения для анализа 3D-изображений лиц 3149 детей в возрасте девяти лет и 2477 детей в возрасте 13 лет.

По итогу они пришли к выводу, что существует чёткая корреляция между употреблением алкоголя матерями и изменениями формы лица. Более того — даже употребление менее 12 г алкоголя в неделю способно оказать влияние.

Стоит отметить, что врачи предупреждают — употребление большого количества алкоголя во время беременности может привести к алкогольному синдрому плода. А он, в свою очередь, способен привести к аномальному развитию лица, задержке роста и неврологическим аномалиям. Данный синдром также связан с рядом когнитивных и поведенческих проблем.