Употребление алкоголя связали с риском множественных раковых заболеваний

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Употребление алкоголя связали с риском множественных раковых заболеванийКоторые могли бы не проявить себя в иных ситуациях
То и дело в сети появляются материалы о вреде алкоголя для организма. Но судя по свежему исследованию специалистов научного центра Cancer Research UK, спиртные напитки так или иначе повышают риск множественных раковых заболеваний.
По словам экспертов, более трети людей во всём мире могут страдать от той или иной формы рака. При этом злокачественные клетки-виновники в обычных условиях опасности не представляют. Но как только человек начинает злоупотреблять алкоголем, то вещество превращается в канцероген — ацетальдегид.
В свою очередь новое вещество повышает уровень эстрогена с инсулином — именно они способствуют делению клеток и в целом ускоряет неконтролируемое их деление. Вместе с тем спиртные напитки вызывают изменения клеток во рту и горле, что, по итогу, повышает вероятность поглощения вредных химических веществ.
По данным учёных, употребление более 3,5 порций алкоголя в день увеличивает риск развития некоторых видов рака в 2-3 раза.
Источник: Planet Today