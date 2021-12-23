Употребление алкоголя связали с риском множественных раковых заболеваний

По словам экспертов, более трети людей во всём мире могут страдать от той или иной формы рака. При этом злокачественные клетки-виновники в обычных условиях опасности не представляют. Но как только человек начинает злоупотреблять алкоголем, то вещество превращается в канцероген — ацетальдегид.

В свою очередь новое вещество повышает уровень эстрогена с инсулином — именно они способствуют делению клеток и в целом ускоряет неконтролируемое их деление. Вместе с тем спиртные напитки вызывают изменения клеток во рту и горле, что, по итогу, повышает вероятность поглощения вредных химических веществ.

По данным учёных, употребление более 3,5 порций алкоголя в день увеличивает риск развития некоторых видов рака в 2-3 раза.