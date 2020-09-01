Употребление фастфуда связали с преждевременным старением
В итоге эксперимент, длившийся 21 год и в котором приняло участие 886 человек, показал, что теломеры укорачиваются быстрее тогда, когда человек употребляет все больше вредной и вкусной еды. Так, например, те группы участников, в которых употреблялось максимальное количество фастфуда в день, показали наибольший риск резкого укорочения теломер, что говорило о преждевременном биологическом старении.
Напомним, что теломеры являются маркерами возраста в силу того, что именно они с течением времени и все новым делением клеток в организме, укорачиваются без возможности восстановиться в размере. А это, в свою очередь, означает, что человек теряет стабильность и целостность хромосом и, как следствие, ДНК. Таким образом, если теломеры человека становятся короче, то он, чисто биологически, становится старее.