Употребление фастфуда связали с преждевременным старением

Напомним, что теломеры являются маркерами возраста в силу того, что именно они с течением времени и все новым делением клеток в организме, укорачиваются без возможности восстановиться в размере. А это, в свою очередь, означает, что человек теряет стабильность и целостность хромосом и, как следствие, ДНК. Таким образом, если теломеры человека становятся короче, то он, чисто биологически, становится старее.