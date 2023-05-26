Употребление каннабиса увеличило риск депрессии и биполярки

Научная работа основывалось на данных более 6,6 млн человек, рождённых в период с 1995 по 2021 годы. Результаты работы были опубликованы в научном журнале JAMA.

В ходе исследования было выявлено, что у 56 тыс человек есть расстройства, связанные с употреблением каннабиса. Из них у 41% была диагностирована глубокая депрессия, а у 14% — биполярное расстройство.

Эти результаты подтверждают выводы ранее проведённых исследований. Учёные уже давно считают, что основной психоактивный компонент каннабиса, ТГК, может увеличить риск психоза.

По их мнению, ТГК нарушает функцию тех частей мозга, которые обрабатывают информацию и определяют поведение.

А это, в свою очередь, означает, что каннабис, который часто рассматривается как безобидное растение, может иметь серьёзные последствия для психического здоровья людей.