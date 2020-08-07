Употребление риса связали с возникновением смертельно опасной болезни

Результаты исследования на данную тему были опубликованы в научном журнале Science of the Total Environment. Так, в представленном материале говорится о том, что рис способен накапливать в себе токсины и мышьяк, при употреблении в пищу попадающие в организм человека. Как известно, мышьяк крайне опасен в целом для здоровья, но особенно негативные последствия от его употребления испытывают сердце и сосуды. По данным ученых, длительные употребление мышьяка даже в малых дозах виновно в тысячах преждевременных смертей каждый год.

Итоги проведенного исследования достаточно неутешительны: около 25% жителей Англии и Уэльса, употребляющих рис на постоянной основе и имеющие при этом проблемы со здоровьем, подвержены более высокому риску смертности от сердечно-сосудистых заболеваний

”Смоделированный повышенный риск для здоровья от употребления риса составляет около шести процентов”, — заметил профессор Дэвид Поля.