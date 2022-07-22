Употребление воды оказалось таким же приятным для мозга, как секс и вкусная еда

Отмечается, что дофамин выплёскивается во время секса и употребления вкусной еды. Оказалось, что употребление воды тоже активирует выброс этого нейромедиатора.

Чтобы выяснить это учёные исследовали мышей, давая им неограниченный доступ к воде в течение 5 минут. После этого у животных исследовали импульсы в вентральной области покрышки. Уровень дофамина начинал расти сразу после того, как они пили. Через 10 минут мозг снова изучали, и был зафиксирован растущий уровень дофамина в связи с усвоением воды.

Для контроля результатов в воду добавили соль. В этом случае дофамин поднимался незначительно, так как был создан эффект обезвоживания.