Употребление воды оказалось таким же приятным для мозга, как секс и вкусная еда

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Употребление воды оказалось таким же приятным для мозга, как секс и вкусная едаПри употреблении воды происходит выплеск дофамина
Учёные из Калифорнийского университета в Сан-Франциско и Медицинского института Говарда Хьюза в США рассказали о своих наблюдениях о выплеске нейромедиатора дофамина в связи с употреблением воды.
Отмечается, что дофамин выплёскивается во время секса и употребления вкусной еды. Оказалось, что употребление воды тоже активирует выброс этого нейромедиатора.
Чтобы выяснить это учёные исследовали мышей, давая им неограниченный доступ к воде в течение 5 минут. После этого у животных исследовали импульсы в вентральной области покрышки. Уровень дофамина начинал расти сразу после того, как они пили. Через 10 минут мозг снова изучали, и был зафиксирован растущий уровень дофамина в связи с усвоением воды.
Для контроля результатов в воду добавили соль. В этом случае дофамин поднимался незначительно, так как был создан эффект обезвоживания.