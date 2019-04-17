Упряжка роботов-собак Boston Dynamics справилась с грузовиком

Компания Boston Dynamics продемонстрировала новое достижение своих робото-собак SpotMini. На видео в официальном канале YouTube показано, как упряжка из десяти роботов буксирует огромный грузовик.

Грузовик на нейтральной передаче буксировали на парковочной площадке Boston Dynamics с небольшим уклоном в гору — примерно 1 градус. Каждый из четвероногих SpotMini весит около 30 кг, а грузовик — порядка семи тонн. Сначала у упряжки не получилось сдвинуть грузовик, но потом дело пошло на лад.

Также Boston Dynamics объявила в описании видео, что роботы SpotMini уже сошли с производственной линии и скоро будут доступны для покупки.