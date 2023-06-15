Уральские физики предложили способ выявлять «облучённую» пшеницу

Коллектив учёных из Уральского федерального университета и УрО РАН провёл эксперимент, чтобы разработать новый метод проверки, была ли пшеница облучена, и насколько это безопасно для потребителей. Иногда сложно узнать, обрабатывали ли зерно, особенно без специального оборудования и документального подтверждения. Физики утверждают, что существующие методы проверки облучённой продукции дорогие и не очень точные. Предложенный учёными метод, основанный на использовании самой продукции в качестве детектора, может упростить и удешевить анализ. Исследование было поддержано РФФИ, и результаты опубликованы в журнале Radiation Physics and Chemistry.

Использование ионизирующего излучения для обеззараживания сельскохозяйственной продукции является эффективным способом для борьбы с вредными микроорганизмами и насекомыми. Многие страны широко применяют этот метод, и он одобрен такими международными организациями, как Всемирная организация здравоохранения и Продовольственная и сельскохозяйственная организация. После облучения продукт становится безопасным и сохраняет свои полезные свойства. Кроме того, обеззараживание помогает сохранить пшеницу и защитить её от повреждений, таких как грибковая плесень. В России радиационная обработка сельскохозяйственной продукции разрешена законодательством, но её применение не так распространено, как в США или Китае.

Руководитель проекта, профессор Сергей Соковнин, отметил, что облучение продуктов становится все более популярным как эффективный способ борьбы с вредными микроорганизмами. Однако высокая доза излучения может негативно сказаться на продукте, изменить его структуру и потерять полезные свойства. Предложенный метод учёных позволяет контролировать дозу облучения, чтобы сделать её безопасной для потребителя. Они используют спектрометр электронного парамагнитного резонанса (ЭПР), чтобы измерить сигнал облучения, который продукт сохраняет на протяжении длительного времени. Это означает, что любая партия зерна, вызывающая сомнения, может быть проверена на наличие радиационной обработки.

Учёные провели эксперименты с помощью ЭПР спектрометра УрФУ, измеряя дозу облучения и интенсивность сигнала пшеницы через разные промежутки времени. В дальнейших исследованиях они планируют проверить такой же метод на мясной продукции, которая также обрабатывается ионизирующим излучением. Это имеет большое значение для России, так как такие продукты могут использоваться как на внутреннем рынке, так и для экспорта, в частности, в Китай.