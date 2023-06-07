Уральские ученые установили, отчего замерзает вода в море

С помощью математической модели исследователи из Уральского федерального университета выяснили, что при температуре в 0 °C и ниже морская вода замерзает быстрее при наличии ветра или подводного течения. Работа ученых опубликована в The European Physical Journal.

Расчёты условий процесса замерзания морской воды показали, что происходит это при любой температуре, пригодной для кристаллизации. Внешние шумы — ветер и подводное течение — «приносят» разные температуры.

Это, в свою очередь, приводит к ускорению образования кристалликов льда. Он получается более рыхлым, но скорость его образования увеличивается, поясняет одна из исследователей, ведущий научный сотрудник лаборатории многомасштабного математического моделирования УрФУ Евгения Маковеева.

Однако внешние шумы — лишь одна из составляющих сложного процесса, уточняет специалист: из-за участившихся ветров и подводных течений ледники восстанавливаться не начнут. Кроме того, для замерзания воды температура атмосферы должна быть также ниже 0 °C.

Полученные данные помогут прогнозировать изменения ледников мирового океана, что крайне важно в условиях потепления климата, подчеркивают ученые.