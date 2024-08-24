Уральские учёные создадут самый большой в мире вентилятор для шахт

Учёные из Уральского государственного горного университета (УГГУ), и конструкторы завода «Вентпром» работают над созданием самого большого подземного вентилятора в мире. Этот вентилятор будет способен эффективно проветривать рудники на глубине более 1 км, обеспечивая безопасность шахтёров от ядовитых газов.

Сейчас шахтные вентиляторы обычно устанавливают на поверхности, и они способны пропускать объёмы воздуха, сопоставимые со стадионом. Однако с углублением шахт до 1,3-1,7 км и более, как, например, в Норильске, где добыча ведётся на глубине почти 2 км, становится трудно обеспечить безопасный воздух под землёй. Вадим Минин, директор Высшей школы горных инженеров, УГГУ, отметил, что новый вентилятор станет самым большим в своём роде.

Проект планируют завершить к 2025 году. Установка будет размещена на максимальной глубине шахты, её диаметр превысит 100 метров, а производительность составит около 6 тыс. кубометров воздуха в секунду. Разработчики уверены, что новая технология найдёт применение на крупных горнодобывающих предприятиях России и Беларуси, и потенциальные заказчики уже участвуют в обсуждении проекта.