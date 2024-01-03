Urbanista представила обновленные наушники на солнечных батареях

Так, при 10 часах зарядки при «низком» освещении в день (сочетание тусклого солнечного света в помещении и облачной погоды) и четерых часов прослушивания музыки, Urbanista обещает 50 дней работы без необходимости подзарядки от разетки, у моделей Phoenix этот показатель ограничен 16 днями. Но, по оценкам компании, меньшее количество прослушивания или больше света может сделать время воспроизведения практически бесконечным.

Также, Los Angeles получили 3,5-мм разъем, устраняющий предыдущие неудобства. Несмотря на незначительное сокращение автономной работы до 60 часов из-за увеличения энергоэффективности, Urbanista заверяет, что они все еще превосходят многих конкурентов. Наушники Phoenix теперь обеспечивают 40 часов работы, что является заметным улучшением по сравнению с предыдущей моделью.

Обе модели оснащены портами USB-C на случай, если появится необходимость их зарядить.