Уровень алкоголя в крови стало возможным определять наушниками

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Уровень алкоголя в крови стало возможным определять наушникамиПричем данный способ надежнее, чем измерение концентрации спиртного в выдыхаемом воздухе
Разработаны наушники, благодаря которым можно измерить уровень алкоголя в крови. Реализовали уникальное устройство специалисты Токийского медицинского университета.
Так, согласно опубликованным изданием Scientific Reports данным, новые наушники способны в режиме реального времени фиксировать данные из паров этанола, выделяемых кожей ушей. Известно, что наушники оснастили специальной камерой, расположенной вокруг уха, которая и занимается сбором газа. Помимо прочего в наушник интегрировали биохимические датчик.
После того, как наушники выявили следы алкоголя в организме — они активируют световой индикатор. Причем его особенность в том, что яркость напрямую зависит от концентрации спиртного. По словам исследователей, данный способ выявления уровня алкоголя в крови более надежный, чем измерение концентрации спиртного с помощью выдыхаемого воздуха.