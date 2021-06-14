Уровень алкоголя в крови стало возможным определять наушниками

Так, согласно опубликованным изданием Scientific Reports данным, новые наушники способны в режиме реального времени фиксировать данные из паров этанола, выделяемых кожей ушей. Известно, что наушники оснастили специальной камерой, расположенной вокруг уха, которая и занимается сбором газа. Помимо прочего в наушник интегрировали биохимические датчик.

После того, как наушники выявили следы алкоголя в организме — они активируют световой индикатор. Причем его особенность в том, что яркость напрямую зависит от концентрации спиртного. По словам исследователей, данный способ выявления уровня алкоголя в крови более надежный, чем измерение концентрации спиртного с помощью выдыхаемого воздуха.