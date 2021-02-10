Уровень дохода матери можно определить по длине пальцев ее ребенка

Сообщается, что матери с низким доходом феминизируют своих детей еще в утробе, влияя на их гормоны. В то же время, матери, имеющие высокий доход, напротив, маскулинизируют своих детей.

Научная работа базировалась на данных о соотношении длины указательного и безымянного пальцев человека. Так, более длинный безымянный палец может говорить о более высоком уровне тестостерона, тогда как более длинный указательный палец является маркером более высокого уровня эстрогена.

В результате исследования было установлено, что дети родителей, которые имеют доходы выше среднего, имеют более длинные безымянные пальцы, что говорит о высоком уровне тестостерона и низком уровне эстрогена. В то же время, дети, рожденные в семье с низким доходом, имеют более длинный указательный палец, что говорит о низком уровне тестостерона и повышенном уровне эстрогена еще до рождения.

”Наши результаты показывают, что матери с высоким уровнем дохода могут выделять высокий уровень тестостерона по сравнению с эстрогеном на ранних сроках беременности, тем самым маскулинируя своих детей мужского и женского пола. Напротив, женщины с низким уровнем дохода могут выделять низкий уровень тестостерона, который феминизирует ребенка”, - поделился выводами профессор Джон Мэннинг.