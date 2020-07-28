Выявить то, насколько та или иная страна коррумпирована - крайне сложная задача хотя бы потому, что проворовавшиеся представители государства всячески стараются скрыть от глаз граждан свои “успехи” на данном поприще. Но благодаря новейшим технологиям, уровень коррупции в стране научились определять по ожирению чиновников.