Наука и технологии
Сегодня 19:00
Уровень коррупции в стране научились определять по ожирению чиновников
Нейросети все чаще проявляют себя с неожиданной стороны в умелых руках
Выявить то, насколько та или иная страна коррумпирована - крайне сложная задача хотя бы потому, что проворовавшиеся представители государства всячески стараются скрыть от глаз граждан свои “успехи” на данном поприще. Но благодаря новейшим технологиям, уровень коррупции в стране научились определять по ожирению чиновников.
Так, социолог из Бизнес-школы Монпелье Павло Блаватски использовал нейросеть для того, чтобы обнаружить связь между лишним весом представителей власти и коррумпированностью той или иной страны. Результаты проделанной работы он опубликовал в виде статьи в научном журнале Economics of Transition and Institutional Change.
Так, первоначально нейросеть была запрограммирована на оценивание индекса массы тела человека по фотографии, после чего ей “скормили” изображения 299 министров из 15 различных стран, входивших в состав Советского Союза. Итоговый результат, выданный нейросетью, совпал с пятью различными авторитетными оценками уровня восприятия коррупции в этих странах.