Urtopia представила электрический велосипед со встроенным ИИ

Fusion, разработанный известным дизайнером Хартмутом Эсслингером, представляет собой уникальное сочетание двух батарей и моторов, а также легкой карбоновой конструкции. Его запас хода до 200 км позволяет преодолевать огромные расстояния, а вес составляет около 23 кг.

Также, он оборудован 4G-связью и GPS-навигацией для защиты от краж, имеет функции разблокировки по отпечатку пальца, отслеживания маршрута и даже потокового воспроизведения музыки через Bluetooth-динамики.

Основное внимание привлекает интеграция ChatGPT, искусственного интеллекта, доступного через смарт-кольцо. Эта функция поможет велосипедистам в навигации, предоставлении актуальной информации и даже ведении увлекательных разговоров.