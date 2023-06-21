$138 тыс за монету: биткоин установил новый рекорд стоимости

Более того, данная цена вдвое превышает исторический максимум стоимости, до которого биткоин добирался ранее в 2021 году.

Данный всплеск цены продолжался всего несколько секунд, но за это время было продано 62,22 монет. Продажа произошла из-за низкой ликвидности Binance.US, вызванной конфликтом с американскими регуляторами и банками-партнёрами.

Хотя цены на Binance.US были незначительно выше, чем на других площадках, это позволило участнику сделок осуществить продажу по завышенным ценам. Подобные инциденты называют flash crash. Ранее они были связаны с различными ошибками торговых алгоритмов.