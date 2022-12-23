Наука и технологии
17:31, 23 декабря 2022
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$250 млн залога заплатили за основателя рухнувшей криптобиржи FTX

Это рекордная сумма

Не так давно стало известно, что основатель криптобиржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид попал под стражу. Но достаточно быстро он вышел из-под неё, пускай и на время.

$250 млн залога заплатили за основателя рухнувшей криптобиржи FTX

Фото: Bloomberg

Добиться этого удалось благодаря внесённому за него рекордному залогу в размере 250 млн долларов. Сам залог обеспечили доля в доме родителей Бэнкмана-Фрида в Пало-Альто, а также поручительство ещё двух человек «со значительными средствами». Один из них не родственник предпринимателя.

Сообщается, что экс-глава FTX сдал свой паспорт. Как минимум до 3 января 2023 года (на эту дату назначено следующее слушание по делу) он будет находиться под электронным наблюдением и получать психологическую помощь.

Напомним, что 12 декабря бизнесмена задержали на Багамах по запросу США. Чуть позже он согласился на экстрадицию. Ему грозит до 115 лет лишения свободы.

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