$250 млн залога заплатили за основателя рухнувшей криптобиржи FTX

Добиться этого удалось благодаря внесённому за него рекордному залогу в размере 250 млн долларов. Сам залог обеспечили доля в доме родителей Бэнкмана-Фрида в Пало-Альто, а также поручительство ещё двух человек «со значительными средствами». Один из них не родственник предпринимателя.

Сообщается, что экс-глава FTX сдал свой паспорт. Как минимум до 3 января 2023 года (на эту дату назначено следующее слушание по делу) он будет находиться под электронным наблюдением и получать психологическую помощь.

Напомним, что 12 декабря бизнесмена задержали на Багамах по запросу США. Чуть позже он согласился на экстрадицию. Ему грозит до 115 лет лишения свободы.