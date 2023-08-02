Ушедший из России InDrive уволит часть сотрудников для оптимизации расходов

Как сообщается, решение об увольнении принято на фоне продолжающейся волатильности рынка, что привело к необходимости оптимизации расходов. Была информация, что увольнения связаны с займом, который компания взяла в феврале 2023 года, но в пресс-службе это опровергли.

В InDrive работает порядка 3 тысяч человек, соответственно, уволены могут быть 300 сотрудников.