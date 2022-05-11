Ушла эпоха: Apple «убила» легендарную линейку плееров iPod

Таким образом, яблочная корпорация больше не будет производить новые iPod Touch, а значит, и в принципе какие-либо плееры iPod. При этом купить модель всё ещё можно, но лишь до тех пор, пока не будут исчерпаны складские запасы.

Последнее на сегодняшний день поколение iPod Touch было представлено не так давно — в мае 2019 года.

Напомним, что линейка плееров от Apple стартовала ещё в 2001 году. Небольшое устройство с маленьким экраном и колесом прокрутки для навигации по музыкальным библиотекам — это то, что в конечном итоге стало лицом компании на многие годы вперёд.