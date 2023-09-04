Ушла эпоха: закрылись последние магазины Связной в Москве и Санкт-Петербурге

Сеть закрыла все оставшиеся магазины в Москве и Санкт-Петербурге. Судьба торговых точек в других городах России пока неясна.

В июне текущего года арбитражный суд Москвы начал процедуру банкротства компании по её собственному заявлению.

Это случилось после того, как многие производители электроники прекратили поставки товаров в Россию из-за санкций, связанных с конфликтом на Украине. Связной не смог выполнить обязательства по ранее заключенным договорам.

Финансовая ситуация у Связного была крайне нестабильной. В 2021 году выручка компании составила 105 млрд рублей, а чистая прибыль — всего 15 млн.

К концу 2022 года кредиторская задолженность достигла 58 млрд рублей, выручка сократилась до 57 млрд, а чистый убыток составил 49 млрд рублей.