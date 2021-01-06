Наука и технологии
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Ускорение вращения Земли сделает 2021 год самым коротким за последние 50 лет
Из-за этого учёным придётся добавить «отрицательную секунду»
Как стало известно, за последние несколько лет ускорение вращения Земли увеличилось настолько сильно, что текущий 2021 год станет самым коротким за последние 50 лет. В связи с этим мировые хронометристы прямо сейчас решают, следует ли им удалять секунду из времени суток, тем самым приведя точное течение времени в соответствие с реальным вращением нашей планеты.
В течение последних десятилетий учёные были вынуждены добавить в общей сложности 27 «дополнительных секунд», сообщает Planet Today. Делалось это для того, чтобы атомное время правильно соотносилось с солнечным. Но в середине 2020 года всё изменилось и теперь дни обычно короче 86 400 секунд. А уже за последние 12 месяцев рекорд «короткости» дней был побит целых 28 раз!
В связи с этим продолжительность дней сейчас в среднем на 0,5 секунды меньше, чем «правильные» 24 часа. И для того, чтобы уравновесить датчики спутников и прочей космической техники с настоящим солнечным временем, учёные вынуждены добавить одну дополнительную «отрицательную секунду».