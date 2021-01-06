Ускорение вращения Земли сделает 2021 год самым коротким за последние 50 лет

В течение последних десятилетий учёные были вынуждены добавить в общей сложности 27 «дополнительных секунд», сообщает Planet Today. Делалось это для того, чтобы атомное время правильно соотносилось с солнечным. Но в середине 2020 года всё изменилось и теперь дни обычно короче 86 400 секунд. А уже за последние 12 месяцев рекорд «короткости» дней был побит целых 28 раз!

В связи с этим продолжительность дней сейчас в среднем на 0,5 секунды меньше, чем «правильные» 24 часа. И для того, чтобы уравновесить датчики спутников и прочей космической техники с настоящим солнечным временем, учёные вынуждены добавить одну дополнительную «отрицательную секунду».