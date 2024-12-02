Условно-бесплатная программа из Челябинска до сих пор приносит создателям около 28 млн рублей ежемесячно

Разработчики популярного архиватора WinRAR сообщили, что ежемесячно продают около 10 тысяч лицензий на свою программу. Об этом сообщил SMM-менеджер компании в социальных сетях, поблагодарив пользователей за поддержку и покупку лицензий. Такие объёмы продаж говорят о высоком интересе к продукту, который продолжает оставаться востребованным на рынке.

Интересно, что бесплатная версия WinRAR обладает теми же функциями, что и платная. Несмотря на это, многие пользователи предпочитают все же приобрести программу, особенно учитывая, что бессрочная лицензия стоит всего $26 (примерно 2,8 тыс. руб.). Это приносит компании RARLab примерно 28 миллионов рублей в месяц от продаж лицензий.

WinRAR существует с 1993 года и был создан челябинским программистом Евгением Рошалем. Программа продолжает развиваться, и в январе 2022 года разработчики завершили поддержку Windows XP, оставив совместимость с более новыми версиями Windows. На данный момент актуальная версия программы, WinRAR 7, доступна для бесплатного использования с предупреждением о пробном периоде, но без необходимости активации лицензии.