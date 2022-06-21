Успеет ли Китай первым доставить марсианский грунт на Землю

В рамках соответствующей миссии Китай намерен запустить космический аппарат на Красную планету в 2028 году, а образцы марсианского грунта будут доставлены на Землю в 2031 году.

Американо-европейская миссия будет запущена в 2027 году, но доставить грунт сможет только в 2033.