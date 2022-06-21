Успеет ли Китай первым доставить марсианский грунт на Землю

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Успеет ли Китай первым доставить марсианский грунт на ЗемлюКитай намерен обогнать США и Европу на два года
Китай может раньше, чем Европа и США, доставить на Землю грунт с Марса для исследований. При этом американо-европейская миссия на Марс будет более сложной и не предполагает использование марсохода.
В рамках соответствующей миссии Китай намерен запустить космический аппарат на Красную планету в 2028 году, а образцы марсианского грунта будут доставлены на Землю в 2031 году.
Американо-европейская миссия будет запущена в 2027 году, но доставить грунт сможет только в 2033.