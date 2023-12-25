Успейте позвонить: бесплатная горячая линия Деда Мороза открылась до 29 декабря

Эта бесплатная круглосуточная услуга будет доступна до 29 декабря 2023 года и реализована при поддержке «Почты России» и резиденции Деда Мороза в Великом Устюге.

Позвонив по номеру 8 800 101-10-42, дети смогут поделиться со Снегурочкой своими новогодними желаниями, рассказать о подарках, которые они хотели бы получить, а также разгадать зимние загадки и оставить свои пожелания Деду Морозу.

Отметим, что горячая линия, наряду с традиционными бумажными письмами, быстро набирает популярность. В прошлом году цифровые помощники Деда Мороза обработали более 32 тыс звонков.

К слову, сам Дед Мороз в своем обращении выразил надежду, что Новый год принесет всем удачу и крепкое здоровье, а в сердцах каждого всегда будет жить добрая сказка.