Успехи Microsoft вынудили Apple пересмотреть свой подход к искусственному интеллекту

Причиной изменений стали успехи Microsoft с ChatGPT и общим с растущим интересом к генеративному ИИ. Как сообщается, данная тенденция послужила причиной переоценки разработки технологий из этой области в таких гигантах, как Apple, Amazon и т.д.

В докладе DigiTimes говорится, что новая тенденция будет способствовать разработке процессоров следующего поколения, оптимизированных для работы с ИИ. Apple уже имеет значительное преимущество в этой области с точки зрения локальной обработки данных благодаря нейронному подпроцессору в Apple Silicon.

Но компании всё ещё только предстоит разработать программное обеспечение ИИ, чтобы в полной мере использовать его для создания контента и более глубокого понимания.