Успокоительное помогает спать, но грозит несварением желудка

Учёные обнаружили, что антидепрессанты и другие психиатрические лекарства изменяют количество и состав бактерий в кишечнике. Об этом сообщили в докладе на конференции Европейского колледжа нейропсихофармакологии в Копенгагене.

Пока исследование проводилось на крысах. Результаты подняли новые вопросы о действии психоактивных медикаментов. Если они подтвердятся на людях, то психиатрам придётся задуматься, а не стоит ли учитывать данные эффекты для организма, прежде чем выписывать рецепт.

Ранее исследователи уже неоднократно обнаруживали, что бактерии в пищеварительной системе влияют на деятельность всего организма и наоборот.

Группа ирландских учёных дали крысам в семи группах по восемь особей в каждой нормальный или слегка повышенный уровни индивидуальных психоактивных веществ, включая препараты лития, вальпроевую кислоту, антидепрессанты флуоксетин (Прозак) и эсциталопрам.

Спустя четыре недели «лечения» учёные изучили микрофлору кишечника подопытных. Как оказалось, некоторые из препаратов существенно увеличили количество определённых бактерий. Так, литий и вальпроевая кислота, которые используются при биполярном расстройстве, увеличивают количество клостридий и других бактерий. Антидепрессанты флуоксетин и эсциталопрам подавили рост кишечной палочки.