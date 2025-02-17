Наука и технологии
Опубликовано 17 февраля 2025, 06:45
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Установка приложений в Windows 11 станет проще за счёт плагина Winget PowerToys

Приложения можно будет устанавливать без магазина Microsoft
Microsoft планирует интегрировать плагин Winget в PowerToys Run в Windows 11, чтобы облегчить загрузку и установку приложений.
Установка приложений в Windows 11 станет проще за счёт плагина Winget PowerToys

© Windowslatest.com

PowerToys Run — альтернатива встроенному поиску Windows и поддерживает расширения и плагины. Пользователи смогут просто нажать сочетание клавиш Alt + Space, ввести название пакета и установить его напрямую через пользовательский интерфейс, без необходимости использовать Microsoft Store.

К тому же это позволит избежать открытия командной строки для установки приложений, потому что не каждый пользователь понимает, как этот делать. Новая функция находится в стадии тестирования, и сейчас известно, что в PowerToys Run пользователи смогут искать пакеты приложений для установки подобно тому, как происходит поиск приложений или файлов на компьютере.

«Это упростит и ускорит процесс загрузки и установки приложений в Windows 11», — отмечает портал Windows Latest.

Источник:Windows Latest
Автор:Андрей Кадуков
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