Наука и технологии
Сегодня 12:25
Установлен новый рекорд по пребыванию в космосе
Среди женщин
НАСА на своей официальной странице в социальной сети Twitter поделилось новым рекордом американского астронавта. Так, по словам космического агентства, Кристина Кук установила новый рекорд по продолжительности непрерывного космического полета среди женщин.
Известно, что Кук прибыла на борт МКС 14 марта текущего года, а буквально вчера счетчик ее пребывания на орбите перешел отметку в 289 дней, что позволило побить рекорд астронавта Пегги Уитсон, общее время пребывания в космосе которой составляет 288 дней. Предполагается, что Кук будет находится на МКС в общей сложности порядка 328 дней или почти 11 месяцев.
Напомним, что обычно миссии астронавтов длятся не более шести месяцев, но в апреле представители космического агентства заявили о продлении миссии Кук до февраля следующего года.