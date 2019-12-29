Установлен новый рекорд по пребыванию в космосе

Известно, что Кук прибыла на борт МКС 14 марта текущего года, а буквально вчера счетчик ее пребывания на орбите перешел отметку в 289 дней, что позволило побить рекорд астронавта Пегги Уитсон, общее время пребывания в космосе которой составляет 288 дней. Предполагается, что Кук будет находится на МКС в общей сложности порядка 328 дней или почти 11 месяцев.

Напомним, что обычно миссии астронавтов длятся не более шести месяцев, но в апреле представители космического агентства заявили о продлении миссии Кук до февраля следующего года.