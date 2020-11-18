Установлен новый рекорд скорости 5G

Известно, что тестирование скоростей было осуществлено в одном из магазинов оператора Elisa. В рамках процесса были использованы совместные технологии Nokia и Qualcomm. Основная станция работала на базе двух радиостанций Nokia AirScale с частотой 800 МГц при использовании миллиметрового диапазона 5G на частоте 26 ГГц.

Так, к сети были подсоединены два смартфона с поддержкой 5G с RF-системой и модемами Qualcomm Snapdragon X55 5G, а также модулями Qualcomm QTM525 mmWave второго поколения. Максимальная скорость устройств достигла порядка 4 Гбит/с. В то же время, общая скорость обслуживания смартфонов зафиксировалась на показателе 8 Гбит/с.По словам компаний, пользователи смогут пользоваться высокими скоростями 5G уже в следующем году.