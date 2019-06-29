Установлен новый температурный рекорд в истории

Всемирная метеорологическая организация ООН объявила о новых температурных рекордах. По данным организации, 2019 год окажется одним из самых жарких за последнее время.

При этом пятилетка с 2015 по 2019 имеет все шансы установить новый рекорд по самым высоким средним температурам воздуха за всю историю наблюдения. Аномальная жара установилась в Европе в результате взаимодействия двух областей высокого давления — рядом с Гренландией и над северо-центральной Европой. Она остановили южный циклон и создали коридор из горячего воздуха с испанской и африканской пустынь.

Как отметил пресс-секретарь организации, пока рано связывать аномально высокую температуру в Европе с глобальными изменениями климата. Тем не менее, глобальное потепление приведёт к тому, что периоды с температурой свыше 40 градусов Цельсия будут случаться чаще и окажутся более продолжительными.