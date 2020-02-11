Наука и технологии
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Установлен рекорд заражения коронавирусом от одного человека
Один человек умудрился заразить граждан сразу трех разных стран
Британское издание The Guardian опубликовало материал, в котором рассказало о том, что подданный Английской короны умудрился заразить коронавирусом 11 людей из трех разных стран, что в итоге сделало его рекордсменом по распространению заразы.
Так, после того, как англичанин осуществил деловую поездку в Азию, он решил направиться в сторону французского горнолыжного курорта Ле-Контамин-Монжуа и уже там заразил новейшим типом вируса еще 11 человек, граждан Франции, Великобритании и Испании.
По сообщению издания, прямо сейчас разносчик вируса с мировым рекордом находится в одной из больниц Лондона. В свою очередь медики занимаются тем, что выявляют всех тех, с кем мужчина мог контактировать, причем речь идет не только о контактах в рамках курорта, но также и тех людях, с кем он летел в одном самолете.