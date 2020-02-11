Установлен рекорд заражения коронавирусом от одного человека

Так, после того, как англичанин осуществил деловую поездку в Азию, он решил направиться в сторону французского горнолыжного курорта Ле-Контамин-Монжуа и уже там заразил новейшим типом вируса еще 11 человек, граждан Франции, Великобритании и Испании.

По сообщению издания, прямо сейчас разносчик вируса с мировым рекордом находится в одной из больниц Лондона. В свою очередь медики занимаются тем, что выявляют всех тех, с кем мужчина мог контактировать, причем речь идет не только о контактах в рамках курорта, но также и тех людях, с кем он летел в одном самолете.