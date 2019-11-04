Установлен вред чрезмерной мотивации для успеваемости школьников

В рамках исследования учеников пятых-шестых классов китайской школы разделили на три группы, раздав им тесты разной сложности. В ходе эксперимента учеников первых двух групп восхваляли и мотивировали, тогда как третья группа оставалась без внимания. В результате было выявлено, что мотивация, которой обделили третью группу, крайне негативно сказалась на показателях учеников из первой и второй группы. По словам ученых, причиной тому послужило то, что из-за необоснованной похвалы взрослые не обращают внимание на настоящие проблемы ребенка.

”Необходим комплекс не только внешних, но и внутренних факторов мотивации, включающих в себя специфические установки учащегося. На успешность обучения оказывают влияние реальные способности и осознанная цель — то есть понимание, для чего нужен успех в учебе, на что это повлияет”, — поделился профессор Сергей Кудинов, заведующий кафедрой социальной и дифференциальной психологии филологического факультета РУДН.