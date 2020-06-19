Установлено необходимое для колонизации Марса количество людей

Что интересно, для того, чтобы получить конечное число, исследователи воспользовались математической моделью, в основу которой легло отношение времени, необходимого для достижения определенных показателей, обеспечивающих долгосрочное выживание, к времени жизни самих первых поселенцев. Помимо этого, модель способна учитывать и крайне важный переменный фактор: действие, выполненное несколькими людьми, сокращает время на достижение конкретной цели.

В конечном итоге, число, названное учеными, оказалась куда меньше того, что могли предположить многие из нас. Для того, чтобы человечество смогло колонизировать Марс, на красную планету будет достаточно отправить около 110 человек.