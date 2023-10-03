Уставшие от соцсетей люди оказались более доверчивыми к обману в Интернете

Исследование, опубликованное в журнале Nature, показало, что такая усталость может влиять на веру в ложную информацию и её распространение в соцсетях.

Основываясь на опросах из восьми стран, учёные обнаружили, что люди, уставшие от современных площадок для общения, чаще доверяют ложной информации и делятся ей.

Однако те, кто обладает высоким уровнем когнитивных способностей, менее склонны верить и распространять фейки.

Тем не менее, люди с низким уровнем когнитивных способностей и высоким уровнем нарциссизма наиболее склонны делиться подобным. Именно что из-за усталости от социальных сетей.