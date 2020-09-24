Устройства Apple, Samsung и Huawei продаются со скидками до 10 тысяч рублей

Так, по сниженной стоимости можно приобрести 10,2-дюймовый планшет Apple iPad 2019. Напомним, что в обычное время модель продается за 38 999 рублей, тогда как сейчас она доступна за 33 999 рублей.

Со скидкой в 10 тысяч рублей продается смартфон южнокорейской компании Samsung - Galaxy Note 10 в модификации на 8/256 ГБ. Если раньше смартфон продавался за 79 990 рублей, то сейчас его можно ухватить за 69 990 рублей.

Ознакомиться с полным списком устройств, доступных со скидками, можно по этой ссылке.