Наука и технологии
Сегодня 11:36
Устройства Apple, Samsung и Huawei продаются со скидками до 10 тысяч рублей
От планшетов до смартфонов
В онлайн-магазине МТС была запущена акция “Счастливые часы”, в рамках которой устройства Apple, Samsung и Huawei продаются со скидками до 10 тысяч рублей. Акция действует до 02:00 по московскому времени.
Так, по сниженной стоимости можно приобрести 10,2-дюймовый планшет Apple iPad 2019. Напомним, что в обычное время модель продается за 38 999 рублей, тогда как сейчас она доступна за 33 999 рублей.
Со скидкой в 10 тысяч рублей продается смартфон южнокорейской компании Samsung - Galaxy Note 10 в модификации на 8/256 ГБ. Если раньше смартфон продавался за 79 990 рублей, то сейчас его можно ухватить за 69 990 рублей.
Ознакомиться с полным списком устройств, доступных со скидками, можно по этой ссылке.