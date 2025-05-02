Устройство Neuralink Илона Маска получило статус «прорывного» от FDA

Устройство Neuralink направлено на восстановление речи у людей с серьезными нарушениями, такими как амниотрофический латеральный склероз (ALS), инсульт, травмы спинного мозга, церебральный паралич, рассеянный склероз и другие неврологические заболевания. Оно предполагает использование мозговых имплантов, чтобы улучшить общение пациентов, лишенных возможности говорить.

Статус «прорывного устройства» от FDA означает, что разработка будет ускорена, что позволит пациентам и медицинским учреждениям получить доступ к новой технологии быстрее, чем обычно. Программа поддержки таких устройств предназначена для того, чтобы помочь людям с особыми потребностями в лечении, ускоряя процессы разработки и оценки медицинских технологий.