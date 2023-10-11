Утечка из радиатора на российском сегменте МКС не повлияла на ход экспериментов

Утечка теплоносителя из внешнего контура радиатора модуля «Наука» на Международной космической станции (МКС), не повлияла на работу экипажа и проведение экспериментов, как сообщает командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко. Ситуация на станции остаётся нормальной, и эксперименты продолжаются в штатном режиме, несмотря на инцидент.

Кононенко подчеркнул, что температурный режим в модуле «Наука» остаётся комфортным, и экипажу разрешено использовать беговую дорожку и выполнять все необходимые физические упражнения. Роскосмос ранее сообщил о утечке теплоносителя, но подчеркнул, что основной контур терморегулирования модуля функционирует нормально, обеспечивая стабильные условия для экипажа и станции в целом. Ни для кого на борту МКС инцидент не представляет угрозу.