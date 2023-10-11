Утечка из радиатора на российском сегменте МКС не повлияла на ход экспериментов

Утечка из радиатора на российском сегменте МКС не повлияла на ход экспериментовРассказал командир отряда космонавтов Роскосмоса
На российском сегменте МКС произошла утечка из одного из внешних радиаторов, но она не повлияла на ход экспериментов
Утечка теплоносителя из внешнего контура радиатора модуля «Наука» на Международной космической станции (МКС), не повлияла на работу экипажа и проведение экспериментов, как сообщает командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко. Ситуация на станции остаётся нормальной, и эксперименты продолжаются в штатном режиме, несмотря на инцидент.
Кононенко подчеркнул, что температурный режим в модуле «Наука» остаётся комфортным, и экипажу разрешено использовать беговую дорожку и выполнять все необходимые физические упражнения. Роскосмос ранее сообщил о утечке теплоносителя, но подчеркнул, что основной контур терморегулирования модуля функционирует нормально, обеспечивая стабильные условия для экипажа и станции в целом. Ни для кого на борту МКС инцидент не представляет угрозу.